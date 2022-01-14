Новичок Шахтера Нерес трогательно попрощался с Аяксом

Бразильский вингер продолжит карьеру в УПЛ

  • 14.01.2022 18:41
  • 791 просмотр
  • 1 комментарий
Новичок Шахтера Нерес трогательно попрощался с Аяксом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Бразильский вингер Давид Нерес, который сегодня перешел из «Аякса» в «Шахтер», у себя в Инстаграме попрощался с амстердамским клубом, за который выступал с 2017 года:

«Аякс», с того времени, как ты стал частью моей жизни, я уже никогда не был прежним. Спасибо за положительное воздействие на меня».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by David Neres Campos (@davidneres)

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 18:53
    -1
    Мило и добро пожаловать в лучший футбольный клуб Украины и восточной Европы.
    Ссылка
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