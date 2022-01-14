Новичок Шахтера Нерес трогательно попрощался с Аяксом

Бразильский вингер Давид Нерес, который сегодня перешел из «Аякса» в «Шахтер», у себя в Инстаграме попрощался с амстердамским клубом, за который выступал с 2017 года:

«Аякс», с того времени, как ты стал частью моей жизни, я уже никогда не был прежним. Спасибо за положительное воздействие на меня».