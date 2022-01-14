ВИДЕО. «Они лучше справляются с травмами». ТУХЕЛЬ – о матче против Ман Сити

Главным матчем этой недели станет битва за английскую корону между «Манчестер Сити» и «Челси». «Манчестер Сити» примет «Челси» на своем стадионе. Матч состоится 15 января в 14:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля перед матчем «Манчестер Сити» - «Челси».
Источник — Sport.ua
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