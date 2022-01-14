Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Уход Миколенко - это мотивация. Нужно очень стараться»

Хавбек оценил трансфер партнера в АПЛ

  • 14.01.2022 17:30
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  • 1 комментарий
Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Уход Миколенко - это мотивация. Нужно очень стараться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев считает, что переход Виталия Миколенко в «Эвертон» будет примером для всей команды.

- Переход Миколенко в АПЛ – это хорошая мотивация для других украинских футболистов, чтобы расти дальше?

- Конечно, это большая мотивация. Если есть желание, можно уехать за рубеж, нужно только очень стараться.

- Как ребята отнеслись к возвращению Владислава Дубинчака?

- Мы его хорошо знаем еще по играм в U19 и молодежной команде, да и к основному составу он также привлекался. Он хороший парень, мы с радостью готовы снова принять его в коллектив.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.01.2022 17:44
    0
    Что значит если есть желание? То есть кому-то не хочется играть в лучшей лиге мира и поднять свою ЗП минимум в 10 раз? Блин, ну кто им так психологию забивает с самого детства.
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