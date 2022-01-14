Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Уход Миколенко - это мотивация. Нужно очень стараться»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев считает, что переход Виталия Миколенко в «Эвертон» будет примером для всей команды.

- Переход Миколенко в АПЛ – это хорошая мотивация для других украинских футболистов, чтобы расти дальше?

- Конечно, это большая мотивация. Если есть желание, можно уехать за рубеж, нужно только очень стараться.

- Как ребята отнеслись к возвращению Владислава Дубинчака?

- Мы его хорошо знаем еще по играм в U19 и молодежной команде, да и к основному составу он также привлекался. Он хороший парень, мы с радостью готовы снова принять его в коллектив.