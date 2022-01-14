Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси. Чемпионская битва

В турнирной таблице Манчестер Сити опережает Челси на 10 очков

  • 14.01.2022 16:04
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Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси. Чемпионская битва

Главным матчем этой недели станет битва за английскую корону между Манчестер Сити и Челси, официальным беттинг партнером которого является Parimatch Ukraine (15.01, 14:30). Интерес к матчу добавляет и то, что эти команды встречались в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, когда выиграли лондонцы.

В общей сложности Манчестер Сити и Челси играли между собой пять раз в прошлом году. Три раза матч заканчивался победой аристократов. Сейчас аналитики Parimatch дают 55% на то, что выигрывают горожане, 20% на победу Челси и 25% на ничью.

В турнирной таблице Манчестер Сити опережает Челси на 10 очков. Победная серия подопечных Гвардиолы в чемпионате Англии длится уже 11 матчей. Лондонцы в последних пяти матчах Премьер-лиги выиграли только раз, а в других случаях сыграли вничью.

Пока окончательно неизвестно, сыграет ли игрок сборной Украины Александр Зинченко. Напомним, он сдал положительный тест на коронавирус, но уже отбыл обязательную самоизоляцию. В Челси из-за коронавируса не сыграет Кристенсен, Чалоба и Джеймс не выйдут на поле из-за травм. Зато восстановился Канте.

Конечно, сейчас Челси будет непросто, особенно если учесть, что матч на чужом поле, но в битве грандов все возможно и лондонцы прекрасно понимают важность победы в этом матче. Так что нас ждет очень интересная и напряженная игра.

 

Источник — Sport.ua

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