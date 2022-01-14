Криштиану РОНАЛДУ: «Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за 6-7 место»

Игрок рассчитывает на прогресс

  • 14.01.2022 16:05
  • 770 просмотров
  • 1 комментарий
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за 6-7 место»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметил, что рассчитывает на прогресс команды во второй части сезона.

Игроку не нравится, что МЮ не борется за титул.

«Я не принимаю ситуации, когда команда не настроена на ведущие позиции в чемпионате. Как минимум топ-3 АПЛ. Надеюсь, мы выйдем на тот уровень, который хочется видеть болельщикам».

«Мы все, и я в том числе, можем играть лучше. Я не хочу быть здесь, чтобы бороться за 6-е или 7-е место».

«Я здесь, чтобы побеждать. Надеюсь, у нас это получится во второй части сезона», - сказал Роналду.

МЮ в АПЛ находится лишь на 7-й позиции.

Источник — Sky Sports

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Brian
    online
    Brian, 14.01.2022 16:26
    0
    Один в поле не воин. Что бы бороться за чемпионство, или хотя бы за ТОП3, должен быть тренер-победитель, типа Клоппа или Гвардьолы который соберёт вокруг себя игроков-победителей. А этим игрокам ни..уя не нада, потому что тренеру тоже пох. Это бледная тень Манчестера Алекса Фергюссона.
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