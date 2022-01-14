Криштиану РОНАЛДУ: «Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за 6-7 место»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметил, что рассчитывает на прогресс команды во второй части сезона.

Игроку не нравится, что МЮ не борется за титул.

«Я не принимаю ситуации, когда команда не настроена на ведущие позиции в чемпионате. Как минимум топ-3 АПЛ. Надеюсь, мы выйдем на тот уровень, который хочется видеть болельщикам».

«Мы все, и я в том числе, можем играть лучше. Я не хочу быть здесь, чтобы бороться за 6-е или 7-е место».

«Я здесь, чтобы побеждать. Надеюсь, у нас это получится во второй части сезона», - сказал Роналду.

МЮ в АПЛ находится лишь на 7-й позиции.