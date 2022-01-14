Рафаэль БЕНИТЕС: «Миколенко более-менее понимает английский, я впечатлен»

Наставник «Эвертона» - об адаптации Виталия Миколенко

  • 14.01.2022 16:03
  • 1041 просмотр
  • 1 комментарий
Рафаэль БЕНИТЕС: «Миколенко более-менее понимает английский, я впечатлен»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал об адаптации украинского защитника Виталия Миколенко:

«Мы следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я на самом деле был впечатлен, потому что мы думали, что он не знает английского. Но оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Он очень увлечен изучением. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон говорят, чем они хотят заниматься и тому подобное.

Он трудяга, хороший парень. Он всегда осведомлен, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень впечатлен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, который перешел из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для «Эвертона» на следующие 4-5 лет».

Источник — ФК Эвертон

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности