Рафаэль БЕНИТЕС: «Миколенко более-менее понимает английский, я впечатлен»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал об адаптации украинского защитника Виталия Миколенко:

«Мы следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я на самом деле был впечатлен, потому что мы думали, что он не знает английского. Но оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Он очень увлечен изучением. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон говорят, чем они хотят заниматься и тому подобное.

Он трудяга, хороший парень. Он всегда осведомлен, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень впечатлен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, который перешел из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для «Эвертона» на следующие 4-5 лет».