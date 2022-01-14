Сидней. Крейчикова и Бадоса сразятся за титул

На турнире WTA 500 в Сиднее состоялись полуфинальные матчи.
Третья сеяная чешка Барбора Крейчикова вырвала победу в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт, которая была посеяна под четвертым номером.
Во втором матче пятая сеяная испанка Паула Бадоса легко переиграла Дарью Касаткину из России.
Сидней. 1/2 финала
Барбора Крейчикова [3] – Анетт Контавейт [4] – 0:6, 6:4, 7:6(12)
Паула Бадоса [5] – Дарья Касаткина – 6:2, 6:2
Источник — Sport.ua
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