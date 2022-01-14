Сидней. Крейчикова и Бадоса сразятся за титул

Определились финалистки крупного турнира в Австралии

  • 14.01.2022 14:32
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Сидней. Крейчикова и Бадоса сразятся за титул
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

На турнире WTA 500 в Сиднее состоялись полуфинальные матчи.
 
Третья сеяная чешка Барбора Крейчикова вырвала победу в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт, которая была посеяна под четвертым номером.
 
Во втором матче пятая сеяная испанка Паула Бадоса легко переиграла Дарью Касаткину из России.

Сидней. 1/2 финала

 Барбора Крейчикова [3] –  Анетт Контавейт [4] – 0:6, 6:4, 7:6(12)
 Паула Бадоса [5] –  Дарья Касаткина – 6:2, 6:2

Источник — Sport.ua

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