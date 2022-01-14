Андрей ПЯТОВ: «Де Дзерби запланировал маловато игр для нас на сборах»

Голкипер «Шахтера» – о предстоящей подготовке к сезону

  • 14.01.2022 14:45
  • 1656 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Де Дзерби запланировал маловато игр для нас на сборах»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрій Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился своими ожиданиями от будущих сборов команды в Турции.

«Судя по расписанию, у нас будет два сбора по 15-16 дней. Для нас это что-то новенькое. Пять лет до этого, когда тренерами были португальцы, сборы длились по 7-10 дней. Сейчас они будут более длительными. Посмотрим.

Не знаю, какую программу приготовил мистер. Возможно, на первом сборе больший акцент будет на физическую подготовку. На весь первый сбор у нас стоит три игры, а футболисту всегда хочется больше играть», - сказал Пятов.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.01.2022 15:12
    +2
    Когда были тренерами португальцы, то у вас еврокубки были в феврале, а в этом году с итальянцем их впервые нет. Поэтому и сборы на 2 недели длиннее
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    Trollface
    Trollface, 14.01.2022 14:57
    +2
    Физрук давит на физо, игры не главное.
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    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 14:58
    -4
    Trollface, 14.01.2022 14:57
    Физрук давит на физо, игры не главное.
    Разве румын тренер Шахтёра?
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