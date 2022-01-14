Металлист отправит в аренду вратаря

Голкипер «Металлиста» Андрей Бубенцов с большой долей вероятности весеннюю часть сезона проведет в другом клубе. В ближайшее время должна наступить ясность, в каком.
23-летний Бубенцов перебрался в Харьков в августе прошлого года из «Николаева», в составе которого здорово проявил себя весной 2021-го.
Однако в составе «Металлиста» уроженец Марганца так и не провел ни одного официального матча, ограничившись шестью попаданиями в заявку.
Фактически он был третьим вратарем желто-синих после Александра Рыбки и Даниила Каневцева (кроме них, в команде есть еще один опытный голкипер — Артур Денчук).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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