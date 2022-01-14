Луческу возьмет Кулача, Шкурина, Рамиреса и Супрягу на сбор в Испанию

Решение о будущем футболистов киевского «Динамо» будет принято по возвращении в Киев

  • 14.01.2022 13:36
  • 2236 просмотров
  • 10 комментариев
Луческу возьмет Кулача, Шкурина, Рамиреса и Супрягу на сбор в Испанию
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Футболисты киевского «Динамо» после первых втягивающих тренировок в манеже клубной базы разделились на две группы для медосмотра.

Первыми врачей посетили игроки-украинцы, после них — легионеры.

17 января делегация «Динамо» отправится на первый зарубежный сбор, который пройдет в Испании. В Испанию главный тренер «Динамо» Мирча Луческу планирует взять игроков, которые были в обойме команды осенью. Среди них также должны быть Владислав Кулач, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга, которых в межсезонье сватают в другие клубы. Первый сбор эти футболисты пройдут в составе «Динамо», а после возвращения из Испании Мирча Луческу примет решение относительно их будущего.

На сборе в Испании не будет футболистов, которые не остались в «Черноморце» и вернулись в расположение «Динамо». Всем им будут подыскивать новые клубы.

На сборе в Испании киевляне проведут пять спаррингов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 14.01.2022 13:58
    +3
    Всех кроме Рамиреса можно отпускать
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 14.01.2022 14:04
    +1
    Face Control, 14.01.2022 14:02
    Когда насенючка тебя уже отпустит?
    Зачем ты сам с собой переписываешься ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 14:43
    0
    Сергей Заскаль, 14.01.2022 14:21
    Динамофаны очень этому обрадовались.)))
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    Сергей Заскаль, 14.01.2022 14:21
    0
    Динамофаны очень этому обрадовались.)))
    Ссылка
    Kevko
    online
    Kevko, 14.01.2022 14:19
    0
    5 номинальных форвардов в команде, а играет Гармаш. Селекция на "высоком" уровне
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    norma_zap
    norma_zap, 14.01.2022 14:11
    -2
    Как собака на сене, и себе не надо и другим не дам. Одних полтора, других пол года смотрели и так и не рассмотрели. Отпускайте этих, ищите других. Чуда не произойдет.
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    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 14:02
    -5
    FunnyCat_, 14.01.2022 13:58
    Всех кроме Рамиреса можно отпускать
    Когда насенючка тебя уже отпустит?
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    Хоакин Гусман Лоэра
    Хоакин Гусман Лоэра, 14.01.2022 13:50
    -5
    Шкурин это вам не Нерес
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    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 14:01
    -6
    Хоакин Гусман Лоэра, 14.01.2022 13:50
    Шкурин это вам не Нерес
    Это другой уровень.
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 14.01.2022 13:44
    -6
    Ну пусть покатаются, отдохнут.
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