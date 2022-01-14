Луческу возьмет Кулача, Шкурина, Рамиреса и Супрягу на сбор в Испанию

Футболисты киевского «Динамо» после первых втягивающих тренировок в манеже клубной базы разделились на две группы для медосмотра.

Первыми врачей посетили игроки-украинцы, после них — легионеры.

17 января делегация «Динамо» отправится на первый зарубежный сбор, который пройдет в Испании. В Испанию главный тренер «Динамо» Мирча Луческу планирует взять игроков, которые были в обойме команды осенью. Среди них также должны быть Владислав Кулач, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга, которых в межсезонье сватают в другие клубы. Первый сбор эти футболисты пройдут в составе «Динамо», а после возвращения из Испании Мирча Луческу примет решение относительно их будущего.

На сборе в Испании не будет футболистов, которые не остались в «Черноморце» и вернулись в расположение «Динамо». Всем им будут подыскивать новые клубы.

На сборе в Испании киевляне проведут пять спаррингов.