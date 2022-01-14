Три футболиста Шахтера не будут проходить медосмотр

Начальник медицинской службы «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о ситуации с травмированными игроками перед вылетом на сборы в Турцию.

Не будут работать защитник Сергей Кривцов, хавбек Манор Соломон и форвард Лассина Траоре.

«Не будет проходить медосмотр Траоре, который восстанавливается после операции. Не будет проходить Кривцов, у которого, к сожалению, бытовая травма. Такое тоже иногда случается. Это жизнь. Соломон тоже не будет проходить медосмотр. У него есть хроническая проблема, которую мы решили устранить сейчас. На ее решение уйдет три недели. На второй сбор он вернется в расположение команды», — сказал Глущенко.

Команда отправится на сборы 16 января.