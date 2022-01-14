Три футболиста Шахтера не будут проходить медосмотр

От процедуры временно освобождены три травмированных игрока «горняков»

  • 14.01.2022 13:12
  • 3515 просмотров
  • 4 комментария
Три футболиста Шахтера не будут проходить медосмотр
© Getty Images/Global Images Ukraine

Начальник медицинской службы «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о ситуации с травмированными игроками перед вылетом на сборы в Турцию.

Не будут работать защитник Сергей Кривцов, хавбек Манор Соломон и форвард Лассина Траоре.

«Не будет проходить медосмотр Траоре, который восстанавливается после операции. Не будет проходить Кривцов, у которого, к сожалению, бытовая травма. Такое тоже иногда случается. Это жизнь. Соломон тоже не будет проходить медосмотр. У него есть хроническая проблема, которую мы решили устранить сейчас. На ее решение уйдет три недели. На второй сбор он вернется в расположение команды», — сказал Глущенко.

Команда отправится на сборы 16 января.

Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 13:27
    +2
    Всем здоровья.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 14.01.2022 14:26
    0
    Bibenco, 14.01.2022 13:37
    Так вот почему Соломона хотели втюхать, хроническая проблема. Зачем тогда покупали такого игрока, провтыкали?
    Хроническая проблема может быть и гайморит например
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 14.01.2022 14:18
    -2
    Bibenco, 14.01.2022 13:37
    Так вот почему Соломона хотели втюхать, хроническая проблема. Зачем тогда покупали такого игрока, провтыкали?
    Ты даже не знаешь какая проблема и о чем речь, зато сразу вопросы и фантазии что хотели втюхать, провтыкали лечись лучше, а то у тебя с головой хроническая проблема
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 14.01.2022 13:37
    -2
    Так вот почему Соломона хотели втюхать, хроническая проблема. Зачем тогда покупали такого игрока, провтыкали?
    Ссылка
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