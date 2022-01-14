Ищут замену Торресу. Манчестер Сити нацелился на звезду Реала

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 21-летнего вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

«Горожане» ищут замену 21-летнему испанскому вингеру Феррану Торресу, который недавно перешел в каталонскую «Барселону». «Манчестер Сити» понимает, что за Винисиуса придется заплатить большие деньги, но клуб рассматривает это как разумное вложение средств.

Винисиус защищает цвета «Реала» с лета 2018 года после перехода из «Фламенго» за €45 миллионов. В текущем сезоне бразилец провел за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт Жуниора с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.

В активе Винисиуса 9 матчей за национальную сборную Бразилии по футболу.