Ищут замену Торресу. Манчестер Сити нацелился на звезду Реала

Английский клуб намерен подписать бразильского вингера «сливочных»

  • 14.01.2022 12:46
  • 871 просмотр
  • 1 комментарий
Ищут замену Торресу. Манчестер Сити нацелился на звезду Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 21-летнего вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

«Горожане» ищут замену 21-летнему испанскому вингеру Феррану Торресу, который недавно перешел в каталонскую «Барселону». «Манчестер Сити» понимает, что за Винисиуса придется заплатить большие деньги, но клуб рассматривает это как разумное вложение средств.

Винисиус защищает цвета «Реала» с лета 2018 года после перехода из «Фламенго» за €45 миллионов. В текущем сезоне бразилец провел за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт Жуниора с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.

В активе Винисиуса 9 матчей за национальную сборную Бразилии по футболу.

Источник — El Nacional

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 14.01.2022 13:16
    0
    А який взагалі сенс? У них номінально 4 флангових гравців, хоч і Бенардо не завжди грає на фланзі..+ Гріліш з флангу часто грає, їм нападника треба, Торрес і так був зайвим
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