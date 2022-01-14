Богдан ПОРОХ: «У Металлиста высокие цели»

Игрок харьковской команды рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 14.01.2022 12:35
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Богдан ПОРОХ: «У Металлиста высокие цели»
© ФК Металлист. Богдан Порох

Защитник «Металлиста» Богдан Порох прокомментировал первую тренировку команды после отпуска.

— Судя по тому, как вы здесь играли в квадрат, ребята сильно соскучились друг по другу.
— Да, все соскучились и друг по другу, и по тренировкам. Эмоции, все очень довольны, что вернулись. Все-таки полтора месяца — довольно большая пауза.

— Как провел отпуск? Нагружался?
— Да, готовился к сборам. Каждый из нас профессионал. Перед нами стоят задачи, поэтому, конечно, держал себя в тонусе.

— Два дня втягивающих тренировок в Харькове — насколько они важны и полезны?
— Здесь больше для эмоций. Основная работа будет уже на сборах, а это, я считаю, чисто для эмоций.

— Понимаете, что на сборах действительно придется непросто? На что себя настраиваете?
— Конечно, понимаем. У нас высокие цели, для их достижения надо очень тяжело работать. Настраиваемся только на позитив. Будем терпеть и идти к своим целям.

В пятницу до обеда вторая группа игроков «Металлиста», в составе которой будет и Богдан Порох, пройдет медобследование. А вечером команду ждет еще одно занятие перед вылетом на тренировочный сбор в Турцию.

Источник — ФК Металлист

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