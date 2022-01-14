Александр РЫБКА: «Мы все соскучились по тренировкам»

Голкипер «Металлиста» – о выходе из отпуска

  • 14.01.2022 12:43
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Александр РЫБКА: «Мы все соскучились по тренировкам»
© ФК Металлист. Александр Рыбка

Вратарь «Металлиста» Александр Рыбка поделился впечатлениями от первой тренировки после выхода из отпуска. Занятие проходило на главном поле клубной Академии футбола.

— Какие эмоции от первой тренировки после отпуска?
— Позитивные. Мы хорошо провели праздники, хочу еще раз всех поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством, всем пожелать крепкого здоровья — это самое главное в нашей жизни. А команда, я думаю, с положительными эмоциями вернулась из отпуска. Все уже соскучились за тренировками, хорошо отдохнули, и я думаю, набрались сил. Будем подходить к сборам в полной боевой готовности.

— На улице 10 градусов мороза, но во время тренировки чувствовался позитивный подтекст, все шутили...
— Да, повторюсь, эмоции переполняют. Мы все соскучились по тренировкам и хотим побыстрее вернуться к работе.

— На сборах вряд ли будет легко...
— Думаю, да. У нас свои задачи. Чтобы их выполнить, нужно хорошо поработать.

В пятницу до обеда вторая группа игроков «Металлиста» пройдет медобследование, а вечером команду ждет еще одно занятие перед вылетом на тренировочный сбор в Турцию.

Источник — ФК Металлист

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