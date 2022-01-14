Антон СМОЛЬСКИЙ: «Промах последним выстрелом – просто техническая ошибка»

Белорусский биатлонист – о третьем месте в спринте

  • 14.01.2022 12:24
  • 381 просмотр
  • 2 комментария
Антон СМОЛЬСКИЙ: «Промах последним выстрелом – просто техническая ошибка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Смольский

25-летний биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский прокомментировал третье место в спринте на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Я очень рад сегодняшнему результату! Для меня большая честь быть на пьедестале с одним промахом. Тем более, в Рупольдинге всегда очень плотные результаты. Рад, что получилось быстро пробежать и неплохо справиться со стрельбой.

Я владел информацией на каждом метре дистанции, мне говорили сколько я проигрываю Кантену. Когда подходил на «стойку», старался не думать об отставании, отработать максимально качественно и уйти с рубежа без промахов. К сожалению, не получилось. Промах последним выстрелом - просто техническая ошибка, моя.

Этот результат дает много уверенности перед Играми и дарит большое количество положительных эмоций в окончательную неделю подготовки перед Олимпиадой», - сказал Смольский.

Источник — Украинский биатлон

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Smart
    online
    Smart, 14.01.2022 12:30
    +1
    На ОИ будет совсем другой расклад и другие борцы за пьедестал.
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    antt
    online
    antt, 14.01.2022 13:07
    0
    Він би і так із 32 секундами відставання з промахом, не обійшов би француза при відсутності цього промаху. Хоча якщо б боровся як за олімпійське золото то можливо.
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