Антон СМОЛЬСКИЙ: «Промах последним выстрелом – просто техническая ошибка»

25-летний биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский прокомментировал третье место в спринте на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
«Я очень рад сегодняшнему результату! Для меня большая честь быть на пьедестале с одним промахом. Тем более, в Рупольдинге всегда очень плотные результаты. Рад, что получилось быстро пробежать и неплохо справиться со стрельбой.
Я владел информацией на каждом метре дистанции, мне говорили сколько я проигрываю Кантену. Когда подходил на «стойку», старался не думать об отставании, отработать максимально качественно и уйти с рубежа без промахов. К сожалению, не получилось. Промах последним выстрелом - просто техническая ошибка, моя.
Этот результат дает много уверенности перед Играми и дарит большое количество положительных эмоций в окончательную неделю подготовки перед Олимпиадой», - сказал Смольский.
Источник — Украинский биатлон
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