Ефим КОНОПЛЯ: «Хочется прогрессировать и выходить на новый уровень»

Футболист «Шахтера» поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 14.01.2022 12:09
  • 452 просмотра
  • 2 комментария
Ефим КОНОПЛЯ: «Хочется прогрессировать и выходить на новый уровень»
© ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник Ефим Конопля рассказал об отпуске, медосмотре и переменах в личной жизни.

– Какие впечатления от встречи с партнерами по команде после длительного перерыва?
– Очень рад видеть ребят после долгой разлуки, даже немного соскучился по всем. Эмоции только положительные.

– Расскажи подробнее о медосмотре, каких врачей проходил?
– Все как обычно: проверяли сердце, зрение, желудочно-кишечный тракт, сдавали анализы.

– Как удалось отдохнуть, где и с кем провел праздники?
– Отдохнул хорошо, насыщенно. Случились очень важные для меня события. Проводил время с невестой и родными.

– Во время отпуска ты сделал предложение своей девушке. Теперь будет другой Ефим Конопля?
– Да, я даже замечаю, что уже немного меняюсь!

– Какие цели ставишь перед собой в новом году?
– Хочется прогрессировать, выходить на новый уровень, доказывать себе, тренерскому штабу и болельщикам, что могу показывать хорошую игру.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Денис Kach
    Денис Kach, 14.01.2022 12:30
    0
    Фиму ожидает судьба вечно перспективного Васи Кобина...
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 14.01.2022 12:19
    0
    ...їдь тоді в Бельгію
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