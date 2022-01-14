Ефим КОНОПЛЯ: «Хочется прогрессировать и выходить на новый уровень»

Защитник Ефим Конопля рассказал об отпуске, медосмотре и переменах в личной жизни.
– Какие впечатления от встречи с партнерами по команде после длительного перерыва?
– Очень рад видеть ребят после долгой разлуки, даже немного соскучился по всем. Эмоции только положительные.
– Расскажи подробнее о медосмотре, каких врачей проходил?
– Все как обычно: проверяли сердце, зрение, желудочно-кишечный тракт, сдавали анализы.
– Как удалось отдохнуть, где и с кем провел праздники?
– Отдохнул хорошо, насыщенно. Случились очень важные для меня события. Проводил время с невестой и родными.
– Во время отпуска ты сделал предложение своей девушке. Теперь будет другой Ефим Конопля?
– Да, я даже замечаю, что уже немного меняюсь!
– Какие цели ставишь перед собой в новом году?
– Хочется прогрессировать, выходить на новый уровень, доказывать себе, тренерскому штабу и болельщикам, что могу показывать хорошую игру.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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