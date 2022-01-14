Вест Хэм нацелился на защитника ПСЖ

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании 25-летнего левого защитника ПСЖ и сборной Сенегала Абду Диалло.

ПСЖ не хочет отпускать своего футболиста в аренду. Французский клуб намерен выручить за Диалло не менее €25 миллионов.

Абду перешел в ПСЖ и дортмундской «Боруссии» летом 2019 года за €32 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за парижскую команду 13 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Диалло с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.

В активе игрока 7 матчей за сборную Сенегала, где он забил один гол.