Юрий ВИРТ: «Будем играть много матчей с соперниками из разных стран»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился планами своей команды на зимний сбор в Турции.

«Я вижу, что все игроки снова рвутся в бой, все соскучились по тренировкам, по играм. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда поедем на сбор и будем тренироваться на хороших полях. Все ждут отлета в Турцию.

Ищем спарринги с командами из разных стран, чтобы футболистам было интереснее. У нас не так много международных матчей, поэтому мы с удовольствием находим соперников из разных стран. Главное – хорошо подготовиться через те матчи, что у нас есть. Думаю, десяти спаррингов вполне достаточно. На первом сборе у нас будет много контрольных матчей», - сказал Вирт.

Напомним, что первую часть сезона ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.