Артем БОНДАРЕНКО: «Все уже успели соскучиться по нашему делу»

Футболист «Шахтера» ждет старта подготовки ко второй части сезона

  • 14.01.2022 11:10
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Артем БОНДАРЕНКО: «Все уже успели соскучиться по нашему делу»
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал, как провел отпуск, и поделился ожиданиями от зимних сборов.

– Возвращаемся с положительными эмоциями – все уже успели соскучиться по нашему делу! Дома с семьями отдохнули, зарядились позитивными эмоциями и готовы к работе.

– Где и как ты провел отпуск?
– Сначала вместе с девушкой и друзьями был в Доминикане, а потом – в семейном кругу дома. Я очень давно не виделся с родителями, так что уделил им время.

– Расскажи, каких врачей прошел во время медосмотра?
– Прошел всех шестерых врачей. Меня полностью осмотрели и сказали, что здоров и готов к нагрузкам.

– Каковы ожидания от зимних сборов?
– Хочется набрать хорошую форму и бороться за место в стартовом составе.

– Поддерживал форму дома?
– В первые дни отдыхал, а потом уже занимался. Думаю, сейчас на сборах будет достаточно времени, чтобы набрать форму.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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