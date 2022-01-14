Артем БОНДАРЕНКО: «Все уже успели соскучиться по нашему делу»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал, как провел отпуск, и поделился ожиданиями от зимних сборов.
– Возвращаемся с положительными эмоциями – все уже успели соскучиться по нашему делу! Дома с семьями отдохнули, зарядились позитивными эмоциями и готовы к работе.
– Где и как ты провел отпуск?
– Сначала вместе с девушкой и друзьями был в Доминикане, а потом – в семейном кругу дома. Я очень давно не виделся с родителями, так что уделил им время.
– Расскажи, каких врачей прошел во время медосмотра?
– Прошел всех шестерых врачей. Меня полностью осмотрели и сказали, что здоров и готов к нагрузкам.
– Каковы ожидания от зимних сборов?
– Хочется набрать хорошую форму и бороться за место в стартовом составе.
– Поддерживал форму дома?
– В первые дни отдыхал, а потом уже занимался. Думаю, сейчас на сборах будет достаточно времени, чтобы набрать форму.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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