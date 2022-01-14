В субботу, 15 января, на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором местный «ПСЖ» примет «Брест». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
«ПСЖ»
Парижане уверенно идут к чемпионству. Подопечные Маурисио Почеттино имеют в своем активе 47 очков и на 11 пунктов опережают «Ниццу» и «Марсель». Вряд ли уже кто-то сможет составить «ПСЖ» конкуренцию в борьбе за титул. Команда из столицы Франции по всем критериям обязана стать чемпионом.
Правда, последние две игры чемпионата «ПСЖ» не выиграл. Парижане сыграли вничью с «Лорьяном» и «Лионом», но это особо не повлияло на турнирный расклад. Также красно-синие уже вышли в 1/8 финала Кубка Франции, где сыграют против «Ниццы», и в такую же стадию турнира Лиги чемпионов. Соперником команды Почеттино в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы будет мадридский «Реал».
Идрисса Гейе, Ашраф Хакими, Неймар, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Юлиан Дракслер, Джанлуиджи Доннарумма и Леван Курзава по разным причинам не примут участие в этой игре. Потери серьезные, но даже и без них «ПСЖ» должен добыть победу.
«Брест»
Команда из Бреста пока является крепким середняком чемпионата Франции. Подопечные Мишеля Тер-Закаряна имеют в своем активе 25 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Думается, что главной задачей «пиратов» является сохранение прописки в элите и пока команда с этим уверенно справляется, опережая зону вылета на девять пунктов.
В последнем матче «Брест» дома крупно уступил «Ницце». До этого была победа над «Бордо» в Кубке Франции, где команда пробилась уже в 1/8 финала и сыграет против «Нанта». В целом, пока что сезон для «Бреста» складывается удачно.
У «Бреста» три потери перед этой игре. Не выйдут на поле Себастьян Сибуа, Ромен Дель Кастильо и Харис Белькебла.
История встреч
Соперники провели между собой 36 матчей. 20 побед на счету «ПСЖ», 12 ничьих и 4 триумфа «Бреста».
В матче первого круга «ПСЖ» на выезде переиграл «Брест» со счетом 4:2.
Ориентировочные составы
«ПСЖ»: Навас, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Эррера, Паредес, Верратти, Вейналдум, Мбаппе, Икарди.
«Брест»: Бизот, Пьер-Габриэль, Шардонне, Герелль, Дюверн, Фавр, Агуме, Ласне, Онора, Мунье, Ле Дордон.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.
15 января, суббота
|«ПСЖ» – «Брест»
|Париж. Стадион «Парк-де-Пренс». 22:00
|ТВ-трансляция на телеканале Megogo
|Прогноз Sport.ua —2:0
Источник — Sport.ua
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