В субботу, 15 января, на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором местный «ПСЖ» примет «Брест». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

«ПСЖ»

Парижане уверенно идут к чемпионству. Подопечные Маурисио Почеттино имеют в своем активе 47 очков и на 11 пунктов опережают «Ниццу» и «Марсель». Вряд ли уже кто-то сможет составить «ПСЖ» конкуренцию в борьбе за титул. Команда из столицы Франции по всем критериям обязана стать чемпионом.

Правда, последние две игры чемпионата «ПСЖ» не выиграл. Парижане сыграли вничью с «Лорьяном» и «Лионом», но это особо не повлияло на турнирный расклад. Также красно-синие уже вышли в 1/8 финала Кубка Франции, где сыграют против «Ниццы», и в такую же стадию турнира Лиги чемпионов. Соперником команды Почеттино в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы будет мадридский «Реал».

Идрисса Гейе, Ашраф Хакими, Неймар, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Юлиан Дракслер, Джанлуиджи Доннарумма и Леван Курзава по разным причинам не примут участие в этой игре. Потери серьезные, но даже и без них «ПСЖ» должен добыть победу.

«Брест»

Команда из Бреста пока является крепким середняком чемпионата Франции. Подопечные Мишеля Тер-Закаряна имеют в своем активе 25 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Думается, что главной задачей «пиратов» является сохранение прописки в элите и пока команда с этим уверенно справляется, опережая зону вылета на девять пунктов.

В последнем матче «Брест» дома крупно уступил «Ницце». До этого была победа над «Бордо» в Кубке Франции, где команда пробилась уже в 1/8 финала и сыграет против «Нанта». В целом, пока что сезон для «Бреста» складывается удачно.

У «Бреста» три потери перед этой игре. Не выйдут на поле Себастьян Сибуа, Ромен Дель Кастильо и Харис Белькебла.

История встреч

Соперники провели между собой 36 матчей. 20 побед на счету «ПСЖ», 12 ничьих и 4 триумфа «Бреста».

В матче первого круга «ПСЖ» на выезде переиграл «Брест» со счетом 4:2.

Ориентировочные составы

«ПСЖ»: Навас, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Эррера, Паредес, Верратти, Вейналдум, Мбаппе, Икарди.

«Брест»: Бизот, Пьер-Габриэль, Шардонне, Герелль, Дюверн, Фавр, Агуме, Ласне, Онора, Мунье, Ле Дордон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

15 января, суббота