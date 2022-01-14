Виктор КОРНИЕНКО: «Будем стараться продолжать идти на первом месте»

Защитник «Шахтера» – о выходе из отпуска

  • 14.01.2022 10:44
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Виктор КОРНИЕНКО: «Будем стараться продолжать идти на первом месте»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

22-летний защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о выходе из отпуска и медосмотре перед вылетом на сборы в Турцию.

– Никого не видел, потому что приехал первый. Хочется побыстрее пройти медосмотр. Сдал кровь, мочу, проверили сердце и так далее.

– Как отдохнул этой зимой? Где побывал?
– Отпуск получился продуктивным. Летал с семьей и друзьями отдыхать в Доминикану, потом был на родине в Полтаве, ездил в Мариуполь к своему тренеру… То есть был в разъездах, дома не сидел.

– С новыми силами подошел к 2022 году?
– Конечно! Мы каждый год так: отдохнули и с новыми силами – в бой. Будем вспоминать все наши наработки, набирать физические кондиции и стараться продолжать идти на первом месте.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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