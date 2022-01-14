ФОТО. Пятов и Трубин готовы к учебно-тренировочным сборам

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и 20-летний вратарь «горняков» Анатолий Трубин готовы к учебно-тренировочным сборам перед второй частью сезона.
«- Вы готовы?
- Да, мы готовы.
Медосмотр», — прокомментировал Трубин совместное фото с Пятовым.
В текущем сезоне Пятов провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 6 мячей, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Трубин сыграл за «горняков» 18 поединков, где пропустил 19 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Instagram
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