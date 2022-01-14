ФОТО. Пятов и Трубин готовы к учебно-тренировочным сборам

Вратари донецкого «Шахтера» прошли медосмотр

  • 14.01.2022 10:50
  • 427 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Пятов и Трубин готовы к учебно-тренировочным сборам
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов и Анатолий Трубин

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и 20-летний вратарь «горняков» Анатолий Трубин готовы к учебно-тренировочным сборам перед второй частью сезона.

«- Вы готовы?

- Да, мы готовы.

Медосмотр», — прокомментировал Трубин совместное фото с Пятовым.

В текущем сезоне Пятов провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 6 мячей, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Трубин сыграл за «горняков» 18 поединков, где пропустил 19 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности