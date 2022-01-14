Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Надеюсь, получим удовольствие от Winter Cup 2022»

Наставник «Полесья» – о новом турнире в Турции

  • 14.01.2022 10:20
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Надеюсь, получим удовольствие от Winter Cup 2022»
© Футбол 1/2/3. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал участие в Winter Cup 2022.

«Поговорили с руководителями. Они сказали, что в разработке такой турнир. Спросили мое мнение. Я говорю, что если будет такая возможность и этот турнир состоится, то я только за. 

Контрольные игры есть контрольные игры. А здесь соревновательный момент - это очки и таблица. И совершенно другая мотивация и у футболистов, и у тренеров. 

Ни в коем случае с нашей стороны не будет ставиться задача - победить. Но соревновательный момент никто не отменял.

Соперники на данном этапе те, которые нам и нужны. Дай бог, чтобы играли без травм. Для меня это очень интересно. Надеюсь, получим удовольствие от этого турнира», - сказал Калитвинцев.

Источник — Футбол 1/2/3

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