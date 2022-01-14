Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Надеюсь, получим удовольствие от Winter Cup 2022»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал участие в Winter Cup 2022.

«Поговорили с руководителями. Они сказали, что в разработке такой турнир. Спросили мое мнение. Я говорю, что если будет такая возможность и этот турнир состоится, то я только за.

Контрольные игры есть контрольные игры. А здесь соревновательный момент - это очки и таблица. И совершенно другая мотивация и у футболистов, и у тренеров.

Ни в коем случае с нашей стороны не будет ставиться задача - победить. Но соревновательный момент никто не отменял.

Соперники на данном этапе те, которые нам и нужны. Дай бог, чтобы играли без травм. Для меня это очень интересно. Надеюсь, получим удовольствие от этого турнира», - сказал Калитвинцев.