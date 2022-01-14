Манчестер Юнайтед купит полузащитника Наполи

У английского «Манчестер Юнайтед» есть все шансы подписать 25-летнего испанского центрального полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

«Красные дьяволы» ищут замену для Поля Погба, чей контракт рассчитан до конца июня и до сих пор не продлен. Руис видится им достойной заменой для французского футболиста.

Фабиан защищает цвета «Наполи» с лета 2018 года после перехода из «Бетиса» за €30 миллионов. В текущем сезоне Руис провел за итальянскую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Фабиана составляет €55 миллионов.