Манчестер Юнайтед купит полузащитника Наполи

Фабиан Руис продолжит карьеру в английском клубе

  • 14.01.2022 10:17
  • 685 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед купит полузащитника Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

У английского «Манчестер Юнайтед» есть все шансы подписать 25-летнего испанского центрального полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

«Красные дьяволы» ищут замену для Поля Погба, чей контракт рассчитан до конца июня и до сих пор не продлен. Руис видится им достойной заменой для французского футболиста.

Фабиан защищает цвета «Наполи» с лета 2018 года после перехода из «Бетиса» за €30 миллионов. В текущем сезоне Руис провел за итальянскую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Фабиана составляет €55 миллионов.

Источник — La Repubblica

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 14.01.2022 11:44
    0
    Розвалится Наполи.... На след.. сезон.. будут обычным середняком... се уходят.. никого не покупают...
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