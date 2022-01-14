Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы не заслужили отдых, есть над чем работать в Турции»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал, когда его команда отправится на сборы в Турцию.

«Мы закончили 27 ноября. Я считаю, что и так много отдыхали. Чтобы отдыхать, нужно заслужить отдых. Мы его не заслужили. Много времени на подготовку не бывает.

У нас было очень скомканное начало чемпионата. Есть над чем работать. Ребятам дана индивидуальная программа. Этот сбор показал, что они не сидели на диване.

Хорошо поработали в двухразовом режиме. С погодой повезло. Очень хорошие условия для нас сделала команда «Рух». После этого у нас 2 выходных и мы вылетаем в Турцию», - сказал Калитвинцев.