Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы не заслужили отдых, есть над чем работать в Турции»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал, когда его команда отправится на сборы в Турцию.
«Мы закончили 27 ноября. Я считаю, что и так много отдыхали. Чтобы отдыхать, нужно заслужить отдых. Мы его не заслужили. Много времени на подготовку не бывает.
У нас было очень скомканное начало чемпионата. Есть над чем работать. Ребятам дана индивидуальная программа. Этот сбор показал, что они не сидели на диване.
Хорошо поработали в двухразовом режиме. С погодой повезло. Очень хорошие условия для нас сделала команда «Рух». После этого у нас 2 выходных и мы вылетаем в Турцию», - сказал Калитвинцев.
Источник — Футбол 1/2/3
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