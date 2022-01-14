Карпаты подписали украинского защитника Нымме Калью

20 января львовские «Карпаты» выйдут из отпуска. Достигнута договоренность с еще одним потенциальным новичком – защитником Андреем Марковичем, который с 1 февраля станет игроком «Карпат».

Раньше он выступал за «Нымме Калью» из Эстонии. Также в карьере 26-летнего футболиста были белорусский «Нафтан» и львовский «Рух».

На турецком этапе подготовки футболисты «Карпат» померяются силами с двумя украинскими командами - «Альянсом» и «Мариуполем».

Напомним, что «Карпаты» уверенно лидируют в группе А Второй лиги, набрав 48 очков.