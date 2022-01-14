Карпаты подписали украинского защитника Нымме Калью

Официально о переходе будет объявлено 1 февраля

  • 14.01.2022 03:58
  • 13 просмотров
  • 0 комментариев
Карпаты подписали украинского защитника Нымме Калью
© ФК Нымме Калью. Андрей Маркович

20 января львовские «Карпаты» выйдут из отпуска. Достигнута договоренность с еще одним потенциальным новичком – защитником Андреем Марковичем, который с 1 февраля станет игроком «Карпат».

Раньше он выступал за «Нымме Калью» из Эстонии. Также в карьере 26-летнего футболиста были белорусский «Нафтан» и львовский «Рух».

На турецком этапе подготовки футболисты «Карпат» померяются силами с двумя украинскими командами - «Альянсом» и «Мариуполем».

Напомним, что «Карпаты» уверенно лидируют в группе А Второй лиги, набрав 48 очков.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности