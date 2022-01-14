Патрис ЭВРА: «В меня бросали бананы и издавали уханья»

Экс-защитник английского «Манчестер Юнайтед» и итальянского «Ювентуса» Патрис Эвра снова поговорил о расизме. По словам Патриса, в Италии с расизмом он сталкивался почти регулярно.

«Когда я приехал в Италию, ко мне подошел мужчина и попросил фото. Я сфотографировался с его ребенком, после чего мальчик начал трогать меня, думая, что я грязный. Он не понимал, что это мой цвет кожи. После этого меня часто донимали уханьями обезьяны и даже метали в меня бананы. Все это закаляло меня, сделало сильнее. Рано или поздно, у вас вырабатывается иммунитет.

Расизм есть везде, но я не люблю, когда меня называют жертвой. Я остаюсь сильным. А расизм – это всеобщее социальное явление. От него не спрятаться», - сказал Эвра.