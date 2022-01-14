Патрис ЭВРА: «В меня бросали бананы и издавали уханья»

Легендарный французский защитник – о проявлениях расизма

  • 14.01.2022 02:39
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Патрис ЭВРА: «В меня бросали бананы и издавали уханья»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Экс-защитник английского «Манчестер Юнайтед» и итальянского «Ювентуса» Патрис Эвра снова поговорил о расизме. По словам Патриса, в Италии с расизмом он сталкивался почти регулярно.

«Когда я приехал в Италию, ко мне подошел мужчина и попросил фото. Я сфотографировался с его ребенком, после чего мальчик начал трогать меня, думая, что я грязный. Он не понимал, что это мой цвет кожи. После этого меня часто донимали уханьями обезьяны и даже метали в меня бананы. Все это закаляло меня, сделало сильнее. Рано или поздно, у вас вырабатывается иммунитет.

Расизм есть везде, но я не люблю, когда меня называют жертвой. Я остаюсь сильным. А расизм – это всеобщее социальное явление. От него не спрятаться», - сказал Эвра.

Источник — RMC Sport

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