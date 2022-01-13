Леся Цуренко – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В финальном поединке отбора украинка встретится с Элиной Аванесян из России (№214 WTA). Матч состоится четвертым запуском после встречи Милоевич – Куако. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Аванесян в полуфинале одолела украинку Катерину Байндл (Козлову).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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