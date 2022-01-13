Энди Маррей пробился в полуфинал турнира в Сиднее

На турнире ATP 250 в Сиднее состоялись четвертьфинальные матчи.
Сидней. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Аслан Карацев [1] – Лоренцо Сонего [5] – 6:2, 3:6, 6:2
Дэн Эванс [3] – Максим Кресси [SE] – 6:4, 7:6(5)
Нижняя часть сетки
Рейлли Опелка [4] – Брэндон Накашима – 7:6(4), 6:2
Энди Маррей [WC] – Давид Гоффен [8] – 6:2 (отказ)
Сидней. Пары 1/2 финала
Аслан Карацев [1] – Дэн Эванс [3]
Рейлли Опелка [4] – Энди Маррей [WC]
Источник — Sport.ua
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