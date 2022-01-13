Энди Маррей пробился в полуфинал турнира в Сиднее

Экс-лидер мирового рейтинга получил приглашение от организаторов и пока побеждает

  • 13.01.2022 22:13
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Энди Маррей пробился в полуфинал турнира в Сиднее
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

На турнире ATP 250 в Сиднее состоялись четвертьфинальные матчи.
 
Сидней. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Аслан Карацев [1] –  Лоренцо Сонего [5] – 6:2, 3:6, 6:2
 Дэн Эванс [3] –  Максим Кресси [SE] – 6:4, 7:6(5)

Нижняя часть сетки
 
 Рейлли Опелка [4] –  Брэндон Накашима – 7:6(4), 6:2
 Энди Маррей [WC] –  Давид Гоффен [8] – 6:2 (отказ)
 
Сидней. Пары 1/2 финала

 Аслан Карацев [1] –  Дэн Эванс [3]
 Рейлли Опелка [4] –  Энди Маррей [WC]

Источник — Sport.ua

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