Сидней. Определились участницы полуфинальной стадии

В борьбе осталось три из пяти первых номеров посева

  • 13.01.2022 21:41
  • 236 просмотров
  • 0 комментариев
Сидней. Определились участницы полуфинальной стадии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

На турнире WTA 500 в Сиднее состоялись четвертьфинальные матчи.
 
Сидней. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Барбора Крейчикова [3] –  Каролин Гарсия – 6:0, 6:2
 Анетт Контавейт [4] –  Онс Жабер [7] – 6:4 (отказ)
 
Нижняя часть сетки

 Паула Бадоса [5] –  Белинда Бенчич – 7:6(6), 3:6, 6:3
Дарья Касаткина –  Гарбинье Мугуруса [2] – 6:4, 6:4

Сидней. Пары 1/2 финала

 Барбора Крейчикова [3] –  Анетт Контавейт [4]
 Паула Бадоса [5] –  Дарья Касаткина

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности