Сидней. Определились участницы полуфинальной стадии

На турнире WTA 500 в Сиднее состоялись четвертьфинальные матчи.
Сидней. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Барбора Крейчикова [3] – Каролин Гарсия – 6:0, 6:2
Анетт Контавейт [4] – Онс Жабер [7] – 6:4 (отказ)
Нижняя часть сетки
Паула Бадоса [5] – Белинда Бенчич – 7:6(6), 3:6, 6:3
Дарья Касаткина – Гарбинье Мугуруса [2] – 6:4, 6:4
Сидней. Пары 1/2 финала
Барбора Крейчикова [3] – Анетт Контавейт [4]
Паула Бадоса [5] – Дарья Касаткина
Источник — Sport.ua
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