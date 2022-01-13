Осака была названа самой высокооплачиваемой спортсменкой мира

Авторитетный ресурс Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2021 года. Всю топ-3 оккупировали представительницы тенниса, суммарно в топ-10 вошли сразу 5 теннисисток.

Топ-10 рейтинга:

1. Наоми Осака (теннис) – 57,3 млн долларов;

2. Серена Уильямс (теннис) – 45,9 млн долларов;

3. Винус Уильямс (теннис) – 11,3 млн долларов;

4. Симона Байлз (спортивная гимнастика) – 10,1 млн долларов;

5. Гарбинье Мугуруса (теннис) – 8,8 млн долларов;

6. Ко Джин Янг (гольф) – 7,5 млн долларов;

7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон) – 7,2 млн долларов;

8. Эшли Барти (теннис) – 6,9 млн долларов;

9. Нелли Корда (гольф) – 5,9 млн долларов;

10. Кэндис Паркер (баскетбол) – 5,7 млн долларов;

При этом из 57,3 миллионов доходов Осаки лишь 2,3 – призовые за теннисные турниры. Остальные 55 миллионов – доходы от спонсоров.