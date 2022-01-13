Дороже Мбаппе и Холанда. Вест Хэм повесил ценник на Райса

Английский клуб готов расстаться со своим полузащитником за €240 миллионов

  • 13.01.2022 19:02
  • 2729 просмотров
  • 4 комментария
Дороже Мбаппе и Холанда. Вест Хэм повесил ценник на Райса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Вест Хэм» назвал цену, за которую готов расстаться с 22-летним английским опорным полузащитником Декланом Райсом.

«Вест Хэм» готов продать футболиста за €240 миллионов. Стоит отметить, что самый дорогой футболист в мире, 23-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, оценивается в €160 миллионов. 21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд — в €150 миллионов.

Ранее сообщалось, что Райсом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В текущем сезоне футболист провел за «молотобойцев» 26 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

В активе Райса 27 матчей за сборную Англии, где он забил 2 мяча.

Источник — talkSPORT

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    katun2
    online
    katun2, 13.01.2022 20:09
    +2
    Вообще блин с дубу упали?))) Шо за цифры?)))
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    u6464u
    u6464u, 13.01.2022 19:28
    +2
    этот стоит,возможно даже найдутся и желающие.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 13.01.2022 19:50
    +1
    Так это официальная цена, а сколько заплатят на самом деле, налоговики не узнают...
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    Alex K
    Alex K, 13.01.2022 19:15
    +1
    Да хоть 500 миллионов ценник ставьте, это не значит, что игрок столько реально стоит 😅
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