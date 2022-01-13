Дороже Мбаппе и Холанда. Вест Хэм повесил ценник на Райса

Лондонский «Вест Хэм» назвал цену, за которую готов расстаться с 22-летним английским опорным полузащитником Декланом Райсом.
«Вест Хэм» готов продать футболиста за €240 миллионов. Стоит отметить, что самый дорогой футболист в мире, 23-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, оценивается в €160 миллионов. 21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд — в €150 миллионов.
Ранее сообщалось, что Райсом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В текущем сезоне футболист провел за «молотобойцев» 26 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Контракт Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.
В активе Райса 27 матчей за сборную Англии, где он забил 2 мяча.
Источник — talkSPORT
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