Дороже Мбаппе и Холанда. Вест Хэм повесил ценник на Райса

Лондонский «Вест Хэм» назвал цену, за которую готов расстаться с 22-летним английским опорным полузащитником Декланом Райсом.

«Вест Хэм» готов продать футболиста за €240 миллионов. Стоит отметить, что самый дорогой футболист в мире, 23-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, оценивается в €160 миллионов. 21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд — в €150 миллионов.

Ранее сообщалось, что Райсом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В текущем сезоне футболист провел за «молотобойцев» 26 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

В активе Райса 27 матчей за сборную Англии, где он забил 2 мяча.