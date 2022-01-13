Шахаб Захеди получил дебютный вызов в сборную Ирана

Дебютный вызов в сборную Ирана получил 26-летний нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди.
Сбор команды начнется 22 января и продлится до 2 февраля. В рамках сбора будут проведены два важных для сборной матча квалификации к ЧМ-2022 в Катаре.
27 января состоится игра Иран – Ирак в Тегеране. 1 февраля состоится игра Иран – ОАЭ тоже в Тегеране.
В текущем сезоне Захеди провел за «Зарю» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи.
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.