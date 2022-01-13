Шахаб Захеди получил дебютный вызов в сборную Ирана

Дебютный вызов в сборную Ирана получил 26-летний нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди.

Сбор команды начнется 22 января и продлится до 2 февраля. В рамках сбора будут проведены два важных для сборной матча квалификации к ЧМ-2022 в Катаре.

27 января состоится игра Иран – Ирак в Тегеране. 1 февраля состоится игра Иран – ОАЭ тоже в Тегеране.

В текущем сезоне Захеди провел за «Зарю» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи.