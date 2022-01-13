Динамо отдало молодого защитника в Зарю

Данил Скорко продолжит карьеру в луганском клубе

  • 13.01.2022 16:45
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Динамо отдало молодого защитника в Зарю
© ФК Динамо Киев. Данил Скорко

19-летний воспитанник киевского «Динамо», защитник Данил Скорко перешел в «Зарю».

Клубы договорились о полноценном трансфере игрока с сохранением 50% экономических прав за «Динамо».

Первую половину текущего сезона Скорко провел в «Черноморце», за который выступал на правах аренды. За этот период он сыграл 15 матчей в УПЛ (10 в стартовом составе), проведя на поле суммарно 421 минуту. В «Динамо» он на протяжении трех сезонов выступал за команды U-19 и U-21.

Источник — ФК Динамо Киев

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