Юный украинский полузащитник продлил контракт с Динамо

Новое соглашение 17-летнего Антона Царенко рассчитано на три года

  • 13.01.2022 16:41
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Юный украинский полузащитник продлил контракт с Динамо
© ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Полузащитник юношеской команды «Динамо» Антон Царенко подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на три года.

В текущем сезоне на счету 17-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате U-19 (все — в стартовом составе) и 8 забитых мячей. За минувший сезон, дебютный для него в категории U-19, талантливый хавбек провел 24 игры и забил 6 мячей.

Царенко уже имеет и опыт выступлений в еврокубках на юношеском уровне. Приняв участие в 5-ти матчах Юношеской лиги УЕФА, он отметился тремя голевыми передачами.

Источник — ФК Динамо Киев

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