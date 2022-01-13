Юный украинский полузащитник продлил контракт с Динамо

Полузащитник юношеской команды «Динамо» Антон Царенко подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на три года.
В текущем сезоне на счету 17-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате U-19 (все — в стартовом составе) и 8 забитых мячей. За минувший сезон, дебютный для него в категории U-19, талантливый хавбек провел 24 игры и забил 6 мячей.
Царенко уже имеет и опыт выступлений в еврокубках на юношеском уровне. Приняв участие в 5-ти матчах Юношеской лиги УЕФА, он отметился тремя голевыми передачами.
Источник — ФК Динамо Киев
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