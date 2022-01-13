ФОТО. Невеста Роналду стала героиней реалити-шоу на Netflix

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, стала главной героиней нового реалити-шоу на Netflix.

«Спасибо Netflix за то, что пережили со мной одно из самых замечательных приключений в моей жизни. Благодарю всех своих подписчикам и друзей, которые с нетерпением ждут премьеры моего реалити-шоу. Я не могу придумать лучшего дня, чем мой день рождения для запуска «Soy Georgina». 27 января мы отпразднуем вместе со 190 странами. Увидимся на Netflix», — написала Джорджина.