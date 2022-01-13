ФОТО. Невеста Роналду стала героиней реалити-шоу на Netflix

Премьера состоится 27 января

  • 13.01.2022 16:17
  • 528 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Невеста Роналду стала героиней реалити-шоу на Netflix
© Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, стала главной героиней нового реалити-шоу на Netflix.

«Спасибо Netflix за то, что пережили со мной одно из самых замечательных приключений в моей жизни. Благодарю всех своих подписчикам и друзей, которые с нетерпением ждут премьеры моего реалити-шоу. Я не могу придумать лучшего дня, чем мой день рождения для запуска «Soy Georgina». 27 января мы отпразднуем вместе со 190 странами. Увидимся на Netflix», — написала Джорджина.

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности