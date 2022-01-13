Прощай, Вест Хэм? Боуэн готов перейти в Ливерпуль

Трансфер может состояться будущим летом

  • 13.01.2022 15:35
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Прощай, Вест Хэм? Боуэн готов перейти в Ливерпуль
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний английский нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн готов продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Переход может состояться будущим летом. «Ливерпуль» внимательно следит за успехами футболиста в текущем сезоне.

Боуэн защищает цвета «Вест Хэма» после перехода из «Халла» в конце января 2020 года за €21,3 миллиона. В текущем сезоне Джаррод провел за «молотобойцев» 30 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.

Контракт игрока с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Боуэна составляет €35 миллионов.

Источник — Football Insider

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