Не чемпионство. Малиновский назвал основную задачу Аталанты в сезоне

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о целях и задачах своего клуба на нынешний сезон.

«Задача команды — занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим, как сложится чемпионат. Соперники очень сильны: и «Милан», и «Интер», и «Наполи» сейчас набирает ход, и «Ювентус». Есть много команд, претендующих на место в Лиге чемпионов. Это «Рома», «Лацио», «Фиорентина» и другие. Поэтому во втором круге нам будет очень тяжело.

Я считаю, что наша основная задача — попасть в Лигу чемпионов, а завоевать чемпионство — у команды задачи нет», — сказал Малиновский.

После 20-ти сыгранных туров «Аталанта» занимает 4-е место в чемпионате Италии, имея в активе 41 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 44-26.