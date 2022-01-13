Не чемпионство. Малиновский назвал основную задачу Аталанты в сезоне

Украинский футболист считает, что главное — попасть в Лигу чемпионов

  • 13.01.2022 15:22
  • 421 просмотр
  • 0 комментариев
Не чемпионство. Малиновский назвал основную задачу Аталанты в сезоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о целях и задачах своего клуба на нынешний сезон.

«Задача команды — занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим, как сложится чемпионат. Соперники очень сильны: и «Милан», и «Интер», и «Наполи» сейчас набирает ход, и «Ювентус». Есть много команд, претендующих на место в Лиге чемпионов. Это «Рома», «Лацио», «Фиорентина» и другие. Поэтому во втором круге нам будет очень тяжело.

Я считаю, что наша основная задача — попасть в Лигу чемпионов, а завоевать чемпионство — у команды задачи нет», — сказал Малиновский.

После 20-ти сыгранных туров «Аталанта» занимает 4-е место в чемпионате Италии, имея в активе 41 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 44-26.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности