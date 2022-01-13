ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт перспективного украинца

Антон Царенко стал одним из лидеров юношеской команды

  • 13.01.2022 13:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт перспективного украинца
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» объявило о новом контракте полузащитника Антона Царенко. 17-летний игрок оформил договор на 3 года.

В текущем сезоне на счету хавбека 14 матчей в чемпионате U19 (все в стартовом составе) и 8 забитых мячей. За минувший сезон, дебютный для него в категории U19, игрок провел 24 игры и забил 6 мячей.

Царенко уже имеет опыт выступлений в еврокубках, правда, на юношеском уровне.

Приняв участие в 5-ти матчах Юношеской Лиги УЕФА, он отметился тремя голевыми передачами.

Источник — ФК Динамо Киев

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