ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт перспективного украинца

«Динамо» объявило о новом контракте полузащитника Антона Царенко. 17-летний игрок оформил договор на 3 года.
В текущем сезоне на счету хавбека 14 матчей в чемпионате U19 (все в стартовом составе) и 8 забитых мячей. За минувший сезон, дебютный для него в категории U19, игрок провел 24 игры и забил 6 мячей.
Царенко уже имеет опыт выступлений в еврокубках, правда, на юношеском уровне.
Приняв участие в 5-ти матчах Юношеской Лиги УЕФА, он отметился тремя голевыми передачами.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.