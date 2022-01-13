Снова возьмут игрока Динамо. Днепр-1 планирует заменить Дубинчака

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» намерен заменить левого защитника Владислава Дубинчака, который возвращается в «Динамо» из аренды, еще одним игроком киевского клуба.
К составу команды Игора Йовичевича должен присоединиться Роман Вантух.
Первую часть нынешнего сезона Вантух провел в аренде в «Черноморце», отыграв 9 матчей в УПЛ.
Вантух покинул одесскую команду и должен присоединиться к «Днепру-1» на правах аренды.
Источник — ТаТоТаке
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