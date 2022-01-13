Новичок Шахтера Нерес сегодня должен прибыть в Украину

О трансфере должны объявить в ближайшее время

  • 13.01.2022 10:52
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Новичок Шахтера Нерес сегодня должен прибыть в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации бразильских СМИ, вингер «Аякса» Давид Нерес 13 января должен прибыть в Украину, чтобы уладить последние формальности и завершить трансфер в «Шахтер».

Официально о переходе должны объявить в ближайшее время.

24-летний игрок подпишет контракт до 2026 года, а сумма трансфера составит 15-17 миллионов евро.

«Шахтер» 16 января отправится на тренировочный сбор. Не исключено, что Нерес уже будет готов ехать в Турцию вместе с новой командой.

Источник — Twitter

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