Новичок Шахтера Нерес сегодня должен прибыть в Украину

По информации бразильских СМИ, вингер «Аякса» Давид Нерес 13 января должен прибыть в Украину, чтобы уладить последние формальности и завершить трансфер в «Шахтер».

Официально о переходе должны объявить в ближайшее время.

24-летний игрок подпишет контракт до 2026 года, а сумма трансфера составит 15-17 миллионов евро.

«Шахтер» 16 января отправится на тренировочный сбор. Не исключено, что Нерес уже будет готов ехать в Турцию вместе с новой командой.