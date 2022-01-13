Левый берег на сборе в Турции сыграет с польским клубом

Одним из соперников «Левого берега» на сборах в Турции станет польская «Медзь» из Легницы.

Команда, цвета которой не так давно защищали Младен Бартулович и Антон Каниболоцкий, ныне лидирует в польской 1 лиге.

Матч «Медзь» – «Левый берег» запланирован на 9 февраля. Днем позже спарринг с «Медзью» проведет «Ингулец».

«Левый берег» занимает 2-е место в группе А Второй лиги. Всего в рамках турецкого этапа подготовки тренерский штаб Анатолия Бузника запланировал восемь контрольных матчей.