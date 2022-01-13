Александр ДЕНИСОВ: «Уверен, что вскоре Полесье появится в УПЛ»

Директора телеканалов «Футбол 1/2/3» высказался о запуске турнира Winter Cup

  • 13.01.2022 07:49
  • 378 просмотров
  • 2 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Уверен, что вскоре Полесье появится в УПЛ»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказался о запуске турнира «Winter Cup 2022», который состоится уже в феврале. Напомним, в этом соревновании примут участие представители УПЛ и Первой лиги Украины.

«Впервые в истории мы делаем турнир с участием украинских клубов во время зимней паузы. Это турнир между командами Первой лиги и Премьер-лиги, но каждый сыграет с каждым, и сейчас невозможно сказать, кто этот турнир выиграет.

Когда мы создавали турнир, мы преследовали две цели. Во-первых, создать интересный продукт для наших болельщиков во время зимней паузы, чтобы ожидание старта Премьер-лиги и Первой лиги было не столь тяжелым. Во-вторых, это практика для украинских клубов, которые будут играть не просто контрольные встречи, а матчи, где присутствует спортивный принцип. Так что я думаю, что будет очень интересно.

Отдельно следует сказать о тех, кто примет участие в турнире. Я считаю, что «Металлист» Александра Ярославского не нуждается в представлении. Это амбициозный, масштабный проект, команда идет в Премьер-лигу. «Полесье» из Первой лиги получило нового владельца, Геннадий Буткевич вкладывает большие деньги, и вскоре, я уверен, эта команда тоже появится в УПЛ. «Черноморец», куда, к счастью одесских болельщиков, вернулся Роман Григорчук, это уже новый проект, и я уверен, что у них все будет хорошо. Очень интересно будет понаблюдать за «Черноморцем» даже сейчас, в это межсезонье. Ну и народный клуб «Верес», название которого говорит само за себя, является амбициозной и интересной командой.

Так что желаю всем интересного межсезонья и хорошего просмотра матчей на телеканалах Футбол», - сказал Денисов.

Отметим, что матчи «Winter Cup 2022» состоятся с 3 по 12 февраля.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 13.01.2022 08:10 (изменен)
    0
    Инструкция, как из говна хотят сделать конфетку. Любой продукт на аналах Футбол превращается в дерьмо!!!!
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 13.01.2022 08:00
    0
    напомнил о себе, а то стали быстро забывать, специалист
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    Kovalchuk
    Kovalchuk, 13.01.2022 07:59
    0
    Сам смотри свои каналы
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