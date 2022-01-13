Севилья отклонила второе предложение Ньюкасла по Диего Карлосу

Испанская «Севилья» отклонила второе предложение «Ньюкасла» о выкупе контракта 28-летнего бразильского центрального защитника Диего Карлоса.

«Сороки» предложили за футболиста €25 миллионов. Но «Севилья» намерена сохранить состав, учитывая успешные выступления в Ла Лиге в текущем сезоне, где команда занимает второе место.

Клаусула Карлоса составляет €80 миллионов, но вряд ли она будет использована в этом сезоне.

Диего Карлос выступает за «Севилью» с 2019 года после перехода из французского «Нанта». В текущем сезоне футболист провел за «Севилью» 25 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.