Александр ХАЦКЕВИЧ: «У Миколенко должно получиться в АПЛ»

Экс-наставник киевского «Динамо» поделился ожиданиями от выступлений украинца за «Эвертон»

  • 13.01.2022 04:11
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Александр ХАЦКЕВИЧ: «У Миколенко должно получиться в АПЛ»
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от выступлений 22-летнего украинского защитника Виталия Миколенко в АПЛ. Недавно Миколенко перешел из «Динамо» в «Эвертон».

— Как оцените переход Виталия Миколенко в «Эвертон»? Это плюс или большой риск для молодого футболиста, учитывая, что в Англии не заиграли Шевченко и Ярмоленко?
— Переход в АПЛ в 22 года — это безусловный плюс для Виталия как футболиста. Шевченко и Ярмоленко — это совершенно иные истории. Можно привести другой, более позитивный пример — Олег Лужный. Он перешел в АПЛ из «Динамо» в достаточно зрелом возрасте и здорово играл в «Арсенале», став чемпионом Англии.

Зная Виталия, скажу, он умеет слушать тренера и переносить на поле то, что ты ему говоришь. В АПЛ у него должно получиться.

— При вас Миколенко дебютировал в первой команде «Динамо». Расскажите, чем он вас впечатлил?
— Было много скептиков, когда Виталий начал играть в таком раннем возрасте (Миколенко дебютировал за первую команду «Динамо» в 18 лет — прим. ред.). В то время на этой позиции у «Динамо» были еще Михайличенко, Вантух и Дубинчак. Но Виталий убедил тем, что, несмотря на ошибки, которые иногда допускал, оставался всегда коммуникабельным. При анализе игры он воспринимал индивидуальную беседу не как критику, а как помощь. Это в нем подкупало.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы.

Источник — FanDay

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