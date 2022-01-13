Металлист не вернет Стрижака из Олимпика

«Металлист» не намерен возвращать 22-летнего украинского полузащитника Андрея Стрижака после аренды в «Олимпике».

Стрижак начинал сезон в харьковском клубе, но в конце августа был отправлен за игровой практикой в «Олимпик». В его составе игрок провел 9 матчей в Первой лиге. В декабре срок арендного соглашения истек. Неизвестно, где продолжится карьера Стрижака. Контракт полузащитника с «Металлистом» рассчитан до середины 2023 года.

Ранее Стрижак играл за киевский «Арсенал», «Шахтер» U-19, «Ворсклу» U-21, «Черноморец» и «Горняк-Спорт».

«Металлист» лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя, «Кривбасс», на 11 очков. 13 января команда Александра Кучера выходит из отпуска. Спустя два дня «желто-синие» отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию.