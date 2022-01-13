ФОТО. Это любовь. Футболист Шахтера страстно поцеловал жену

23-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо завершает свой отпуск, который он проводит на родине со своей женой Лайлой.

«В наилучшем месте и в наилучшей компании. Я люблю тебя», — прокомментировал Педриньо фото, на одном из которых он страстно целует супругу на пляже Понта-Верде в своем родном городе Масейо.

В минувшем октябре Лайла родила футболисту дочку.

В текущем сезоне Педриньо провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Первая часть игроков «Шахтера» начнет прохождение медосмотра 13 января, а уже 16 января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.