ФОТО. Это любовь. Футболист Шахтера страстно поцеловал жену

Педриньо завершает отпуск и вскоре начнет подготовку ко второй части сезона

  • 13.01.2022 02:28
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ФОТО. Это любовь. Футболист Шахтера страстно поцеловал жену
© Instagram. Педриньо

23-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо завершает свой отпуск, который он проводит на родине со своей женой Лайлой.

«В наилучшем месте и в наилучшей компании. Я люблю тебя», — прокомментировал Педриньо фото, на одном из которых он страстно целует супругу на пляже Понта-Верде в своем родном городе Масейо.

В минувшем октябре Лайла родила футболисту дочку.

В текущем сезоне Педриньо провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Первая часть игроков «Шахтера» начнет прохождение медосмотра 13 января, а уже 16 января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Источник — Instagram

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