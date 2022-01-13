Стали известны соперники Ворсклы в Турции

17 января главная команда «Ворсклы» возвращается к работе. Именно в этот день все соберутся в Полтаве и, после общего собрания, проведут первую в 2022 году тренировку. 23 января делегация «бело-зеленых» отправится в Турцию.

Стало известно, что предварительно зафиксированы даты и имена спаррингов ворсклян на турецком учебно-тренировочном сборе.

9 февраля подопечные Юрия Максимова сыграют против одного из старейших польских клубов — «Лодзи». Две следующие контрольные встречи команда проведет с представителями чемпионата Казахстана: 12 февраля сыграет с «Атырау», а 18 февраля встретится с «Каспием» из города Актау.