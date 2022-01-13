Стали известны соперники Ворсклы в Турции

Полтавский клуб проведет три товарищеских матча

  • 13.01.2022 02:06
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Стали известны соперники Ворсклы в Турции
© ФК Ворскла

17 января главная команда «Ворсклы» возвращается к работе. Именно в этот день все соберутся в Полтаве и, после общего собрания, проведут первую в 2022 году тренировку. 23 января делегация «бело-зеленых» отправится в Турцию.

Стало известно, что предварительно зафиксированы даты и имена спаррингов ворсклян на турецком учебно-тренировочном сборе.

9 февраля подопечные Юрия Максимова сыграют против одного из старейших польских клубов — «Лодзи». Две следующие контрольные встречи команда проведет с представителями чемпионата Казахстана: 12 февраля сыграет с «Атырау», а 18 февраля встретится с «Каспием» из города Актау.

Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности