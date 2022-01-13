Милан – Дженоа. Аудиотрансляция матча 1/8 финала Кубка Италии

В четверг, 13-го января, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Андрей Шевченко во главе «Дженоа» еще не одержал ни одной победы и уже близок к отставке. Матч против «Милана» может стать последним для Шевченко у руля «Дженоа».
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Милане.
Комментатор матча «Милан» – «Дженоа» – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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