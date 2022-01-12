ВИДЕО. Клопп – о контракте Салаха и матче Ливерпуль – Арсенал

Пресс-конференция главного тренера «Ливерпуля»

  • 12.01.2022 20:09
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ВИДЕО. Клопп – о контракте Салаха и матче Ливерпуль – Арсенал
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» - «Арсенал». Начало игры — в 21:45.

Встреча должна была состояться ещё на прошлой неделе, однако у подопечных Юргена Клоппа обнаружился коронавирус. Как выяснилось позднее, результаты тестов оказались ложными. Единственный истинный случай заражения был выявлен у Трента Александер-Арнольда, но остальные игроки здоровы и готовы биться за выход в финал.

Из-за оплошности при тестировании на красных могут наложить серьёзные санкции, если выяснится, что они без уважительной причины решили перенести матч.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем Кубка Английской лиги «Ливерпуль» - «Арсенал».

Источник — Sport.ua

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