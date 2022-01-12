ВИДЕО. Клопп – о контракте Салаха и матче Ливерпуль – Арсенал

13 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» - «Арсенал». Начало игры — в 21:45.
Встреча должна была состояться ещё на прошлой неделе, однако у подопечных Юргена Клоппа обнаружился коронавирус. Как выяснилось позднее, результаты тестов оказались ложными. Единственный истинный случай заражения был выявлен у Трента Александер-Арнольда, но остальные игроки здоровы и готовы биться за выход в финал.
Из-за оплошности при тестировании на красных могут наложить серьёзные санкции, если выяснится, что они без уважительной причины решили перенести матч.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем Кубка Английской лиги «Ливерпуль» - «Арсенал».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.